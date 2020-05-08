РИАМО - 8 мая. На территории столицы с 1 апреля по 7 мая уменьшилось количество обращений, содержащих признаки преступлений, в целом в городе наблюдается стабильная оперативная обстановка, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, разбойных нападений на 36,7%, число грабежей снизилось на 42,3%, краж на 32,8%, квартирных краж на 63,2%», – говорится в сообщении.

Показатели краж, совершенных на улицах, снизились на 71,9%, а число угонов транспортных средств сократилось на 25,9%.

Число дорожно-транспортных происшествий в столице сократилось на 61,8%, также на 62,9% уменьшилось количество пострадавших в дорожных авариях.