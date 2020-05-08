РИАМО - 8 мая. Сотрудники столичных компаний, чьи данные в электронных пропусках для работающих не прошли проверку, смогут получить пропуск заново, сообщается на сайте департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя», — говорится в сообщении.

Работающие жители столицы, чьи пропуска были аннулированы, смогут установить причину отказа в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК). После проверки данных есть два пути дальнейшего развития событий.

Если пользователь не был внесен в список лиц, пропуск которых аннулирован из-за несоответствия информации с ПФР и ФНС, то после обновления данных и ввода ИНН работодателя система в автоматическом режиме подскажет, как действовать дальше.

Во втором случае система может не подтвердить реальное трудоустройство пользователя в организации, которую он указал при регистрации. Тогда будет предложено дополнительно подтвердить место работы.

Горожанам напомнили, что все сведения также могут быть проверены у работодателя. Если они будут недостоверными, то гражданину будет грозить административная ответственность.

Режим самоизоляции действует в столице до 31 мая. Для передвижения на транспорте необходим цифровой пропуск. С 12 мая горожане обязаны носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

- Самые важные новости дня в карточках

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая