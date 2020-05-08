РИАМО - 8 мая. Автобусные маршруты Подмосковья с 12 мая будут работать по режиму часа пик буднего дня, количество рейсов на маршрутах будет увеличено по утрам и вечерам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 12 мая на общественном транспорте ожидается увеличение пассажиропотока до 60% в связи с открытием промышленных предприятий и строительных магазинов в Московской области. <…> Задача перевозчиков – не допустить перегруженности автобусов», – сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Он добавил, что для обеспечения безопасности пассажиров и недопущения распространения коронавируса будет увеличена транспортная работа перевозчиков в часы пик – утром и вечером автобусы региона будут работать по расписанию будних дней.

На время самоизоляции в связи с угрозой распространения Covid-19 число пассажиров на общественном транспорте снизилось на 84%. В связи с этим расписание автобусов в апреле адаптировали под существующий пассажиропоток.

После 12 мая примут решение о возможных дальнейших корректировках расписания. Наполняемость автобусов будет контролироваться в центре управления регионом через мобильное приложение.

С 12 мая в Подмосковье вводится масочный режим. Пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт. При этом за нахождение в транспорте без маски пассажиру грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, а водителю – до 30 тысяч рублей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

- Самые важные новости дня в карточках

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая