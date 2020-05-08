РИАМО - 8 мая. Сотрудники полиции в Дедовске городского округа Истра пресекли ложную постановку на миграционный учет 69 иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Работники полиции проверили одну из квартир на улице Керамическая в Дедовске на предмет соблюдения иностранцами режима пребывания на территории Российской Федерации.

«Полицейскими установлено, что ранее судимый 50-летний местный житель осуществил постановку на миграционный учет 69 иностранных граждан, но места для их временного проживания не предоставил», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении злоумышленника отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного дела РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключила Петрова.