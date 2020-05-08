РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мая. Ученики и педагоги кружка вокала дома культуры «Манюхинский» городского округа Мытищи присоединились к акции «Поддержи творчество» в рамках всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В 2013 году в ДК «Манюхинский» был создан кружок вокала «Капельки». Руководителем кружка является Анна Гордиенко.

«Целью кружка является познакомить детей с культурой певческого мастерства и дать основные навыки исполнения песен. Дать понятие о постановке голоса, певческой позиции, дикции и артикуляции», - говорится в сообщении.

Занятия кружка направлены на всестороннее развитие детей, воспитание любви к родному краю, готовности работать в коллективе, развитие положительного отношения к окружающим. Воспитанники вокального кружка «Капельки» принимают активное участие во всех мероприятиях проводимых в ДК «Манюхинский» и ЦК «Подмосковье».

«Родители детей отмечают большое значение занятий пением в кружке, как для развития вокальных способностей детей, так и для творческого развития. На фестивале конкурсе «Музыкальная весна – 2016» вокальный ансамбль «Капельки» в младшей возрастной группе занял третье место и награжден дипломом, а Лукащук Анна заняла первое место в возрастной группе до 12 лет и награждена дипломом», - отмечается в материале.