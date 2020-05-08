РИАМО - 8 мая. В Московском зоопарке пристально следят за весом сурков, так как к спячке они должны иметь хороший жировой запас, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Так как в зимний период сурки ложатся в спячку, их тело охлаждается до 4-7 градусов, сердце бьется лишь 3-15 раз в минуту.

«Наша цель – довести сурков до 9 килограммов к моменту спячки. Поэтому сурков кормят дважды в день. Утром дают фрукты, овощи, любимые ими клевер, ботву, одуванчики. Вечером – орешки, зерна. Однако – это не бездумная гонка за жиром. Важно не перестараться – перевес тоже вреден», - говорится в сообщении.

Стратегию толстения киперы реализуют сразу после выхода из спячки. Сначала дают только овощи, чтобы запустить пищеварение, потом начинают добавлять зерносмеси и фрукты. Когда они уже вернулись к нормальной жизни, можно предложить траву, ветки, вареные крупы и картошку. И в финале – орешки.

Ветки – это важная часть рациона сурков. В молодых листьях и свежей коре много витаминов, а упругие стволы поддерживают в порядке сурочьи зубы.

Причем в балансе энергии важно учитывать, что сурки не только едят и валяются. Их сурчина – настоящее произведение инженерного искусства. Арчи вырыл ее лично. Глубина и разветвленность тоннелей известна только ему.

Чем сурок упитанней, тем он добрее. Сейчас сурок Арчи еще довольно агрессивен. Однако к августу его нрав заметно смягчается.