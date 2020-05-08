РИАМО - 8 мая. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев в преддверии 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны посетил семьи ветеранов в Красногорске и поздравил их с наступающим праздником, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Совместно с руководителем общественной приемной в Красногорске Денисом Французовым и работниками муниципального волонтерского штаба Головнев вручил гвоздики и бесконтактным способом передал праздничные продуктовые корзины участникам Великой Отечественной войны Каземиру Думинову, Тамаре Соловьевой и Александру Азаренкову.

«Накануне этой благотворительной инициативы я поинтересовался биографией и военной историей каждого ветерана. Я и мои коллеги хотим, чтобы о героях войны и вехах их судеб узнало максимальное количество людей. Ведь с каждым годом свидетелей и участников Великой Отечественной войны становится все меньше», – сказал бизнес-омбудсмен региона.

Каземир Думинов родился 5 августа 1924 года в Алапаевске Свердловской области. После школы в 1940 году работал на Зыряновском руднике. Ушел на фронт 28 октября 1942 года, участвовал в боях на Центральном, Западном, Воронежском фронтах. День Победы встретил под Ржевом. Переехал в Красногорск в 1948 году.

Тамара Соловьева родилась 5 апреля 1926 года в Павловской Слободе Истринского района. Окончила девять классов, служила на военной базе № 38 в составе Западного фронта, ремонтировала оружие. После демобилизации работала на Красногорском механическом заводе имени А.С. Зверева. Имеет награды «За Победу над Германией», юбилейные медали за победу в войне.

Александр Азаренков родился 3 августа 1927 года в деревне Сычево Мосальского района Калужской области, закончил шесть классов средней школы. В 1942 году в 15 лет попал в концлагерь в Смоленской области, затем – в лагерь в Белоруссии, где пробыл до освобождения советскими войсками в 1944 году.

Он прошел шестимесячное обучение и в начале 1945 года его направили на Балтийский фронт в Бригаду шхерных кораблей в Финляндию. Там он прослужил пять лет (с мая 1945 по ноябрь 1951 года). После демобилизации в 1951 году поступил на работу на Красногорский завод имени А.С. Зверева, где проработал 60 лет. Имеет юбилейные награды за победу в войне.

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