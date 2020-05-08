РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мая. В городском округе Мытищи 9 мая в 22:00 начнется акция «Фонарики Победы», сообщается на сайте администрации городского округа.

В этом году 9 мая не будет праздничного салюта. Это вынужденная мера, чтобы избежать массового сбора людей. Вместо него в 22:00 каждый житель городского округа может присоединиться к акции «Фонарики Победы».



«Подходите к окнам, включайте фонарики на своих телефонах, таким образом, мы вместе зажжем свет нашей памяти о тех, кто сражался за наше будущее, за наши жизни. Цель акции «Фонарики Победы» — почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда, в силу сложившихся обстоятельств, мы не можем выйти на улицу с «Бессмертным полком», но можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности тем, кто подарил нам этот день», - говорится в сообщении.

Акция «Фонарики Победы» пройдет 9 мая по всей России, в некоторых городах, например, в столице — за несколько минут до салюта.