РИАМО - 8 мая. В ходе Великой Отечественной войны система страхования в СССР помогла фронту и тылу чувствовать себя увереннее, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне войны основу системы госстрахования в СССР составляло обязательное окладное страхование строений, принадлежащих населению. Колхозы обязательно страховали скот и посевы сельскохозяйственных культур. Развивалось и добровольное страхование. Годы войны стали для госстрахования тяжелым испытанием. Многие сотрудники, главным образом мужчины, были призваны или ушли добровольцами на фронт.

«В архивах компании «Росгосстрах» (прямой правопреемник Госстраха) сохранилась простая школьная тетрадь в клеточку в дерматиновой обложке. Последняя запись: «Был в поле. Деньги сдал в кассу. Ушел на фронт». Работу ушедших воевать страховщиков-мужчин в тылу продолжали женщины», — отмечается в материале.

Заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук Юрий Бугаев утонил, что в войну все возможности госстрахования использовались в первую очередь для нужд обороны страны. Например, для обеспечения бесперебойного производства сельхозпродукции и сырья, для возмещения убытков, не связанных с военными действиями. А также решалась задача по привлечению и сохранности денег граждан в страховых фондах.

В 1942 году выплаты по коллективному страхованию жизни в стране превысили взносы в 2,7 раза. Выплаты достигли максимального размера за все годы проведения страхования — почти 21 миллион рублей в ценах того времени. Это потребовало изменения структуры видов личного страхования, и в дальнейшем заключение новых договоров коллективного страхования жизни было прекращено.

«Интересно, что если военные действия не были непосредственной причиной страхового случая, то Госстрах должен был выполнять свои обязательства по договору страхования. Например, в случае, когда страхователь получал травму, укрываясь от бомбежки», — говорится в сообщении.

Работники Госстраха трудились даже в блокадном Ленинграде. Они вели учет убытков всего жилого фонда, пострадавшего от пожаров.

Всего с 1941 по 1945 год сборы Госстраха составили более 14,7 миллиарда рублей.

По словам доктора экономических наук, руководителя департамента страхования и экономики соцсферы Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, в годы войны Госстрах обеспечивал возмещение ущерба, нанесенного стихийными бедствиями, и тем самым повышал устойчивость сельскохозяйственного производства.

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