РИАМО - 8 мая. Торжественная посадка «Аллеи памяти» прошла в преддверии Дня Победы на территории мемориального комплекса в Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Саженцы для аллеи предоставил Ивантеевский лесопитомник. В памятном мероприятии приняли участие председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Мособлдумы Владимир Шапкин, первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Посадка деревьев – это один из наиболее символичных способов увековечить важное событие. Наш областной Ивантеевский лесопитомник предоставил более 30 саженцев голубых елей и сирени для создания памятной Аллеи Ветеранов. Очень хочется, чтобы, гуляя по ней, взрослые могли рассказать детям об этом важном этапе истории нашей Родины и подвигах наших солдат, чтобы память о них передавалась из поколения в поколение», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Высадка аллеи организована Московской областной думой по просьбе ветеранов городского округа Щелково.