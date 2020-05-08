РИАМО - 8 мая. Более 100 тысяч раз продезинфицировали станции ЦППК в апреле, каждые два часа специальным раствором обрабатывают автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы, стойки SOS, скамейки на станциях и погодные модули, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Кроме того, три раза в день проводят влажную уборку и дезинфекцию в поездах: обрабатывают поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы. В апреле обеззараживание составов было проведено более 39 тысяч раз.

«Дополнительно в ночное время все составы МЦД обрабатывают холодным туманом: в генераторах с помощью ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, убивающий почти 100% микробов. В апреле эту технологию применили более 2 тысяч раз», - говорится в сообщении.

Таким образом, для обработки инфраструктуры и поездов ЦППК в прошлом месяце было израсходовано почти пять миллионов литров раствора специального средства.

С 12 мая в Московском регионе вводят обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественных местах.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

- Самые важные новости дня в карточках

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая