РИАМО - 8 мая. Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил с предстоящим праздником участников Великой Отечественной войны, ветеранов министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, тружеников тыла, всех, кто работал в годы войны в агропромышленном комплексе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Ветераны получили поздравительные открытки и памятные подарки, в формировании которых были задействованы предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья.

«Выражаю искреннюю благодарность за то, что Вы делали для фронта, не щадили своего здоровья и жизни, проливая кровь на полях сражений и работая днем и ночью на сельскохозяйственных полях, чтобы обеспечить армию и население продовольствием. А потом строили города и села, пахали землю, сеяли хлеб, трудились на фермах и сельхозпредприятиях, делали страну богатой аграрной державой. Мы гордимся Вами! Огромное Вам спасибо и низкий поклон», - сказал Разин.

Министр пожелал ветеранам и их семьям крепкого здоровья, счастливой мирной жизни, добра и благополучия.

В этом году все массовые мероприятия по случаю 75-летней годовщины со Дня Победы отменены в Московской области. Такая мера призвана предупредить распространение коронавируса.