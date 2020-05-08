РИАМО – 8 мая. В РФ продажи новых автомобилей в прошлом месяце рухнули на 64%, следует из данных по регистрации новых автомобилей, сообщает Газета.ru.

Таким образом, продажи легковых авто упали до 53,3 тысячи машин, а это почти на 65% меньше, чем в апреле прошлого года.

«С января по апрель 2020 года рынок продаж сократился до 422,2 тысячи автомобилей. Это на 9,6% ниже аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении.

При этом эксперты уверены, что падание продаж машин в апреле не отражает всей глубины ущерба, который получил авторынок этой весной.