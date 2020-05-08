РИАМО - 8 мая. Первая в Москве сирень расцвела на XX Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», а массовое цветение растения ожидается с середины мая, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Первые цветки сирени распустились рядом с экспозицией «Растения Средней полосы европейской части России», возле громадной черешни.

«Помимо этого, в «Аптекарском огороде» продолжают цвести сакуры, черемуха, груши, магнолии, миндаль, тюльпаны, нарциссы, рододендроны, верески, гиацинты, мускари, примулы, лук парадоксальный, березы, волчье лыко и другие растения», — говорится в сообщении.

Всего в коллекцию «Аптекарского огорода» входят больше 50 видов и сортов сирени, в том числе сирень венгерская, амурская, японская, Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной. В мае 2015 года коллекция пополнилась роскошными сортами отечественного происхождения.

Считается, что русские сорта сирени – самые лучшие в мире. Многие из них носят названия, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди новых сиреней в коллекции сада – «День Победы», «Маршал Бирюзов», «Маршал Конев», «Маршал Соколовский», «Вечерний звон», «Вечерняя Москва» и сорт «Михайло Ломоносов».

Из-за распространения коронавируса сад закрыт для посещения, но посетить его можно с помощью онлайн-экскурсий.