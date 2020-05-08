РИАМО - 8 мая. В пятницу 18-летнюю девушку с тяжелыми травмами после ДТП доставили вертолетом в московскую больницу с вертолетной площадки Ногинского территориального управления «Мособлпожспаса», всего за сутки вертолетом в медучреждения доставили 11 пациентов, говорится в сообщении пресс-службы«Мособлпожспаса».

Вертолетная площадка территориального управления существует уже четвертый год и регулярно используется санавиацией Москвы и Московской области для эвакуации тяжелых больных.

«Сегодня вертолет прилетел в одиннадцатый раз, одиннадцать пациентов доставлено в специализированные клиники для оказания квалифицированной помощи. Чаще всего приходится перевозить пострадавших, получивших тяжелые травмы при ДТП, от своевременной эвакуации во многом зависит дальнейшее лечение и реабилитация пострадавших», - рассказал заместитель начальника Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожсапс» Дмитрий Шляхтенков.

Он подчеркнул, что расположение вертолетной площадки в черте города позволяет оперативно реагировать на критические ситуации, связанные с обеспечением жизни и здоровья граждан Богородского городского округа Московской области.

Безопасность посадки вертолета обеспечивали пожарные пожарно-спасательного поста ПЧ 242 и спасатели поисково-спасательного отряда № 8 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».