РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 мая. В Домодедовскую больницу и скорую помощь требуются врачи для работы вахтовым методом, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В ДЦГБ нужны терапевты, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, медсестры и медсестры–анестезистки.

«Контакты: приемная главного врача - 8 (495) 996-21-36, почта ДЦГБ: dcgb1@mail.ru», - говорится в сообщении.

В скорую помощь нужны фельдшеры скорой и неотложной помощи, фельдшеры по приему вызовов и передачи их выездным бригадам и врач скорой медицинской помощи. Связаться можно по телефону 8 (496) 794-10-41 или по электронной почте dssmp03@mail.ru.

За работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, медикам в Подмосковье предусмотрены региональные выплаты. Врачам – 50 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 30 тысяч рублей; младшему медицинскому персоналу – 10 тысяч рублей.

Федеральная выплата для работников скорой помощи и поликлиник: для врачей стационаров - 80 тысяч рублей; для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей; для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей; для врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей; для среднего медперсонала и водителей скорой помощи – по 25 тысяч рублей.

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

- Самые важные новости дня в карточках

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

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