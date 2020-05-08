РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мая. Мытищинский филиал МГТУ имени Николая Баумана создает фотогалерею «Бессмертного полка лестеховцев», сообщается на сайте администрации городского округа.

«В праздник Победы вспомним наших близких, тех, кто не вернулся с войны, пропав без вести, погибнув в бою, защищая Родину, защищая нас с вами. К 75-летию Победы на сайте нашего вуза создадим вместе с вами фотогалерею «Бессмертного полка лестеховцев» с фото и рассказом о своих героических родных, погибших в Великую Отечественную войну», - говорится в сообщении.

Фото и текст нужно присылать на электронный адрес: vfalco@yandex.ru доценту Владимиру Фалько, согласовав его по телефону: 8-916-504-96-77.

Примерное содержание текста к фотографии: фамилия, имя, отчество погибшего/ пропавшего участника ВОВ, год и место рождения, год призыва в армию, фронт, род войск, должность, награды, обстоятельства, место и дата гибели. Нужно указать, кто рассказывает о воине: сын, дочь, внук, племянник (ФИО, должность в МФ МГТУ, телефон для связи).