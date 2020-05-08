РИАМО - 8 мая. Сотрудники правоохранительных органов совместно с органами государственной власти в ходе рейдов выявили 13 тысяч нарушителей режима самоизоляции в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Между тем, в лидерах по индексу самоизоляции на сегодняшний день: Лобня, Королев, Балашиха, Ивантеевка, Лыткарино и Красногорск. Хуже всего дела обстоят в Дзержинске, Солнечногорске, Котельниках, Ступине, Егорьевске и Богородском городском округе.

«На очереди вторые майские праздники. Порядка 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и органов власти ежедневно будут обеспечивать контроль соблюдения режима самоизоляции в Подмосковье», — отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Жителям Московского региона напоминают, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф.

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

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- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

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- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

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