РИАМО - 8 мая. На портале mos.ru появился спецпроект, который посвящен 75-летию Победы, из него можно узнать, как принять участие в акции «Бессмертный полк» и послушать отрывки из произведений о войне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отдельный раздел посвящен мероприятиям для детей. Городской методический центр подготовил множество материалов, которые можно использовать для проведения уроков и классных часов», – говорится в сообщении.

В рамках спецпроекта будут доступны описания всех онлайн-мероприятий, которые организованы столичными парками, культурными центрами и библиотеками. Впервые стали доступны для исследований и просмотра документы из архива ФСБ.

Помимо этого, из спецпроекта можно будет узнать, как принять участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет в этом году в онлайн-формате. Также можно будет прослушать отрывки из произведений о войне, посмотреть киноленты из коллекции Госфильмофонда России и принять участие в онлайн-квесте «Путь к Победе».

К празднику также открыли виртуальный музей «Москва – с заботой об истории». Проект разработан при поддержке Главного архивного управления Москвы и центров госуслуг «Мои документы». В онлайн-музее собрано почти 7,5 тысячи экспонатов, которые посвящены истории Великой Отечественной войны – это документы и военные предметы, переданные москвичами.

В виртуальном музее транслируют видеоролики, которые основаны на воспоминаниях фронтовиков. Памятные строки прочтут деятели культуры – Ирина Купченко, Василий Лановой, Александр Михайлов, Сергей Никоненко, Станислав Дужников и другие.

В связи с ограничениями, введенными в условиях распространения коронавируса, большинство праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было решено перевести в онлайн-режим. 9 мая пройдет авиапарад военной техники, его трансляцию можно будет посмотреть из дома.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>