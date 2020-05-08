РИАМО - 8 мая. Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» выпустил видеоролик, в котором писатели, артисты, телезвезды и спортсмены читают пронзительные стихи о Великой Отечественной войне, сообщается на сайте aif.ru.

В проекте приняли участие оперный тенор Дмитрий Галихин, телеведущая Тутта Ларсен, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты» Руслан Новиков, писательница Марина Степнова, певец Александр Маршал, радиоведущая Юлия Гениуш, солистка группы «Тутси» Леся Ярославская, тренер-реабилитолог и актер Антон Возьмищев и футболист Алексей Зуев.

«Данный проект — наше спасибо тем, кто отстоял в войну нашу возможность появиться на свет. Призыв праздновать жизнь в каждом ее миге. И поддерживать тех, чьи судьбы под угрозой сейчас: подопечных благотворительных фондов, которым в этом победном, надеемся, над коронавирусом мае особенно нужна наша защита», — сказал гендиректор издательского дома и глава попечительского совета БФ «АиФ. Доброе сердце» Руслан Новиков.

Видеоролик стал воодушевляющим обращением к миру в день памяти о победе над смертью.

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