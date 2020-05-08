РИАМО - 8 мая. Подмосковные следователи начали проверку по информации об обнаженном мужчине, которого заметили на детской площадке в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети Интернет о нахождении обнаженного мужчины на детской площадке», - говорится в сообщении.

В настоящее время следствие выполняет все необходимые проверочные мероприятия, которые помогут установить обстоятельства инцидента, изложенные в публикации, а также личность мужчины.

По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.