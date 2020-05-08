РИАМО - 8 мая. В Московской области услуга по согласованию размещения объектов в пределах приаэродромной территории аэродрома «Черное» стала доступна в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Кроме строительства и реконструкции капитальных объектов в границах приаэродромных территорий так же подлежит согласованию размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду», - говорится в сообщение.

Услуга «Получение согласования строительства (реконструкции, размещения) объектов в пределах приаэродромных территорий, полос подходов воздушных судов и санитарно-защитных зон гражданских аэродромов РФ, расположенных на территории Подмосковья» доступна на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Раньше согласование осуществлялось в отношении земельных участков, расположенных в приаэродромной территории аэродрома Домодедово, а также в зоне полос воздушных подходов аэродромов Шереметьево, Внуково. Теперь услуга дополнена еще одним аэродромом — «Черное».

«С 1 мая 2020 года согласование строительства, реконструкции, размещения объектов в пределах приаэродромной территории аэродрома «Черное», расположенного на территории городского округа Балашиха, так же доступно в рамках услуги на РПГУ МО. Услуга предоставляется бесплатно в течение 30 дней», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что ранее жителям и предпринимателям Подмосковья приходилось очно обращаться в аэродром «Черное», а срок предоставления услуги варьировался до 60 дней. После ее переводу в электронный вид подать заявку можно онлайн, не выходя из дома или офиса, что существенно экономит время заявителей.

Эта услуга предназначена для физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или их представителей, имеющих намерение осуществить строительство (реконструкцию), размещение объектов капитального строительства в пределах приаэродромной территории аэродрома «Черное».

В результате предоставления услуги клиент получает заключение о согласовании строительства (реконструкции), размещения объекта или уведомление об отказе в предоставлении услуги по согласованию. Получить результат можно в личном кабинете на РПГУ МО.

Приаэродромная территория - это тридцатикилометровая зона от контрольной точки аэродрома, в пределах которой устанавливается зона с особыми условиями использования территории.