РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мая. Мытищинские библиотеки 9 мая приглашают принять участие в праздничном онлайн-марафоне «Летопись Великой Победы», сообщается на сайте администрации горокруга.

В течение всего дня на сайте Библиотечно-информационного центра, а также на страницах библиотек в соцсетях будут проходить онлайн-мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы.

«Запланированы следующие онлайн-мероприятия: документальная хроника «Парад Победы 1945 года»; презентация «День Победы» в Мытищах; краеведческие чтения «Путь к Победе. Мытищи в годы войны»; презентация «Бессмертный полк»; видеопрезентация «Песни Победы»; акция «Про Героя», - говорится в сообщении.

Также в рамках онлайн-марафона состоятся видеопрезентации «Строки, опаленные войной» и «Салют Победы», а также опубликуют воспоминания о войне «Война глазами очевидцев».

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