РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Климовский отдел ЗАГС подмосковного Подольска не будет работать 8, 9, 10 и 11 мая по привычному расписанию, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Климовском отделе ЗАГС 8 мая предпраздничный день, учреждение работает до 16:00; 9 мая – нерабочий праздничный день; 10 мая – выходной день; 11 мая – прием по вопросу государственной регистрации смерти с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Органы ЗАГС Московской области предоставляют государственные услуги по государственной регистрации рождения и смерти по предварительной записи по телефону горячих линий органов ЗАГС, а также по заявлениям, поданным посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.

За более подробной консультацией вы можете обратиться в Климовский отдел ЗАГС по телефону горячей линии: 8(496)762-69-07.