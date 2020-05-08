РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мая. В пятницу из Мытищинской городской клинической больницы выписали 5 человек, вылечившихся от Covid-19, сообщается на сайте администрации горокруга.

По словам одной из выписавшихся Анны Корякиной, о том, что она заболела стало ясно по высокой температуре, которая доходила до 40 градусов. Такая температура держалась несколько дней, был у нее также сухой кашель, но обоняние сохранялось. А также очень запомнилось ощущение неприятных запахов.

«Когда я поняла, что заразилась коронавирусом, стойко приняла эту новость. Не знаю, где могла подхватить Covid - 19, так как соблюдала режим самоизоляции, работала на удаленке, но, естественно, в магазин только выходила. В МГКБ меня привезли 24 апреля в тяжелом состоянии. И за 3 дня поставили на ноги. Так как я была пациентом средней тяжести, то аппарат ИВЛ мне не понадобился. Мне было назначено медикаментозное лечение, ставили капельницу», - сказала Корякина.

В общей сложности пациентка провела в больнице 14 дней. По ее словам, она своими глазами видела, как врачам сейчас непросто приходится и что они работают круглыми сутками.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации МГКБ Михаил Лукашин отметил, что на сегодняшний день из больницы уже выписано более 500 человек, излечившихся от новой коронавирусной инфекции.

«В настоящее время в хирургическом корпусе находятся на лечении 856 человек, 51 пациент в реанимации, на ИВЛ - 14, остальным назначены сопутствующее медикаментозные препараты и кислородная терапия. Накануне в МГКБ поступило 30 новых аппаратов ИВЛ», - пояснил Лукашин.

После выписки пациенты обязаны две недели находиться на самоизоляции, и наблюдаться у поликлинического врача. Врач к таким пациентам приходит на дом, берет кровь на анализ, измеряет температуру тела, делает аускультацию.

«Тоесть, за пациентом осуществляется весь необходимый осмотр, наблюдение. В свою очередь пациент должен делать дыхательную гимнастику», - добавляется в сообщении.

Текстовая трансляция

8 МАЯ

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