РИАМО - 8 мая. Медицинскому центру в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, это позволит создать 80 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Строительство объекта началось в 2018 году. Застройщиком выступило ООО «Серпуховнефтепродуктсервис».

«В учреждении будут оказываться различные медицинские услуги. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Открытие медицинского центра запланировано во второй половине 2020 года. Объем инвестиций в проект составил 105 миллионов рублей.