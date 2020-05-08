РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Саженцы кустов блестящего кизильника высадили вдоль нового тротуара из брусчатки на Октябрьской площади в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «Вконтакте».

«В микрорайоне Климовск 7 мая сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» (ПКБ) совместно с представителями территориального управления Климовска высадили 50 саженцев кустов блестящего кизильника», - говорится в сообщении.

Кустарники высадили вдоль нового тротуара из брусчатки, построенного в ходе реконструкции Октябрьской площади. Также там высадят еще 150 саженцев кустов. Саженцы закуплены муниципальным предприятием «ПКБ».