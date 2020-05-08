РИАМО - 8 мая. В столице построят многоуровневую развязку через железнодорожные пути Курского направления МЖД, которая соединит Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо с улично-дорожной сетью, работы планируют завершить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы планируем в 2021 году завершить строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги. <…> Еще в начале года было завершено бетонирование опор путепровода. Участок улично-дорожной сети станет составной частью Юго-восточной хорды», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что развязка соединит Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью.

Путепровод от связки Третьего транспортного кольца строят через железнодорожные пути Курского направления МЖД. Транспортную развязку будут строить на пересечении с улицей Новохохловской, реконструируют данную улицу от проектируемого проезда № 1834 до станции МЦК «Новохохловская».

В составе объекта проложат путепровод протяженностью 466 метров, подпорные стены – 424 метра. Также будут обустроены дороги (1669 метров), реконструирована улица Новохохловская (831 метр). В районе примыкания дороги к Третьему транспортному кольцу заменят 172 метра дорожного покрытия ТТК.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что замкнуть хордовое кольцо планируется в 2020 году, а полностью завершить строительство хордовых магистралей – в 2023 году.