РИАМО - 9 мая. В России онлайн шествие в рамках акции «Бессмертный полк» началось с Петропавловска-Камчатского, оно идет планомерно с востока на запад, подсоединяя к себе все новые и новые регионы.

В этом году из-за угрозы распространения коронавируса акция «Бессмертный полк» проводится в онлайн-формате.

Посмотреть трансляцию и увидеть своего ветерана можно будет в прямом эфире по федеральным каналам, в Сети, на медиаэкранах, а также на сайтах «Бессмертного полка России» и «Международного Бессмертного полка».

Прием анкет для участия в онлайн-шествии продолжается до 15:00 субботы по московскому времени.

Онлайн-шествие продлится столько дней, сколько потребуется, чтобы уделить время каждому ветерану из заявок участников.

А кульминацией празднования 75-летия Победы станет акция по исполнению песни «День Победы» в 19:00 с балконов или из окон квартир. Еще можно выставить фотографию участника ВОВ на балконе или в окне квартиры.

В окнах свыше 500 автобусов Московской области водители разместят портреты участников сражений в рамках акции «Бессмертный полк», портреты напомнят пассажирам и автомобилистам о подвиге наших предков. Также в автобусах компании с 9 по 12 мая будут звучать аудиоролики о местах боевой славы.

В День Победы в рамках акции «Лучи Победы» жителям региона предлагают зажечь у окон в 22:00 бытовые фонари, свечи или фонари на мобильных телефонах. А подмосковные автобусы, которые работают на линиях, также почтят память погибших – посветят фарами и посигналят.

Еще в честь юбилея Победы в ВОВ пассажирам «Мострансавто» на автостанциях и автовокзалах подарят 10 тысяч георгиевских ленточек в субботу.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>