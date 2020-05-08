РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско купил медицинские маски и продукты для нуждающихся жителей подмосковных Люберец, говорится в сообщении Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

«6 и 7 мая Дмитрий Дениско совместно с помощниками купил продукты и медицинские маски для жителей. Все это было приобретено за личные средства партийца. Кроме того, к наборам вложены книги о предоставлении социальной помощи гражданам в 2020 году, которые изданы по инициативе и поддержке фракции «Единая Россия» Московской областной думы. Волонтеры городского округа Люберцы все наборы доставили по адресам», - говорится в сообщении.

Обеспечение продуктовыми наборами и индивидуальными средствами защиты граждан было начато депутатом еще в марте, и на сегодняшний день более 100 продуктовых наборов доставлено нуждающимся.

«Заявки от граждан поступают ежедневно и никто не останется без внимания. Обратная связь сейчас не менее важна, чем оказание помощи. Порой даже добрые слова, просто телефонный звонок и рекомендации людям, находящимся в самоизоляции, оказывают положительное влияние», - сказал Дениско.