РИАМО – 8 мая. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рассматривает снижение ключевой ставки в 100 базисных пунктов и допускает рассмотрение этого шага в будущем, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, такой вариант рассматривали советом директоров банка на последнем заседании в апреле.

«Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 пунктов также будет рассматриваться», — сказала Набиуллина.

Она также уточнила, что Банк России рассмотрит и другие альтернативные варианты с учетом всего комплекса факторов и прогнозов по динамике экономики и инфляции.

Кроме того, будут оценивать и то, как финансовая система России сможет адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки.