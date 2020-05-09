РИАМО - 9 мая. В столице в честь Дня Победы праздничные салюты запустят на 16 площадках, залпы начнут давать в 22:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Салюты будут транслироваться на портале «Окно в город» с пяти столичных площадок.

«Впервые мероприятия по случаю Дня Победы в Москве отменены, а часть из них проходит в онлайн-формате. Посмотреть на одни из самых зрелищных событий этого дня — праздничные салюты — горожане также смогут онлайн, на городском портале «Окно в город», — сказал начальник управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

Зрители посмотрят салюты, которые запустят на территории олимпийского комплекса «Лужники», парка Победы на Поклонной горе, парка Дружбы, городка имени Баумана и Борисовских прудов. Ряд площадок для трансляций может поменяться.

Также в городе на Поклонной горе и Лужнецкой набережной прогремит праздничный артиллерийский салют в цветах государственного флага России. Расчеты салютных установок на базе «Камаз» выпустят в столичное небо фейерверки, которые озарят ночь искристыми снопами белых, синих и красных цветов.

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