РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 мая. В подмосковных Котельниках после 12 мая начнут производить до 80 тысяч защитных масок в сутки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 12 мая каждый житель региона, выходящий из дома, должен быть обеспечен медицинской маской. Сейчас во всей стране, и даже в медицинских учреждениях остро стоит вопрос обеспечения масками и другими средствами индивидуальной защиты. Заместитель главы Котельников Мария Галузо в пятницу совершила рабочую поездку на производство по пошиву защитных масок и специализированных костюмов.

«Пока сотрудники шьют маски вручную, но после праздников на предприятии будет установлено полуавтоматическое оборудование российского производителя. При работе в круглосуточном режиме объем производимых масок будет увеличен до 80 тысяч в сутки», - говорится в сообщении.

Предприятие «Ритейл Технологии» ранее специализировалось на производстве текстильной одежды, но в связи с пандемией руководством компании было принято решение оперативно перейти на изготовление защитных масок и костюмов.