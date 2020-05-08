РИАМО - 8 мая. Библиотеки Московской области отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне со своими читателями и поздравят ветеранов в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Многие библиотеки поддержат и примут участие во всероссийских акциях и онлайн-марафонах «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Победный май», «Читаем детям о войне». Библиотеки Балашихи, Серпухова, Ступина и других муниципалитетов покажут видеоролики, участвующие в онлайн-марафоне «75 слов Победы».

«На страницах подмосковных библиотек в День Победы сотрудники и читатели проведут и собственные онлайн-акции. Во Власихе это онлайн-акция «Ура Победе» и «Читаем о войне» – чтения произведений и воспоминаний с участием читателей. В Дзержинском – видеоакция «Мои сражались за Родину!», в ходе которой читатели будут рассказывать о своих родных, участниках Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

В Истре запустят марафон «Во славу Великой Победы» – онлайн-эстафету стихов, рассказов и музыкальных номеров, созданных жителями городского округа и посвященных войне. В Кашире подведут итоги акции «Звонкая Победная частушка», в ходе которой жители сочиняли частушки про Победу. Участников оказалось так много, что 9 мая подписчиков страниц каширских библиотек ждет настоящий частушечный онлайн-концерт.

Центральная библиотека Зарайска 9 мая проведет акцию «Ветеран живет рядом». Библиомобили городского округа приедут к домам, где проживают ветераны войны, поздравят героев и расскажут об их боевом пути.

Библиотечный онлайн 9 мая будет наполнен видеопоздравлениями ветеранов, обзорами и чтением книг о войне, рассказами о героях-земляках, стихами и песнями военных лет.

Кроме этого, многие библиотеки подготовили виртуальные экскурсии и краеведческие программы.

В этом году массовые мероприятия отменены 9 мая из-за распространения коронавируса. Режим самоизоляции в Московском регион продлен до 31 мая.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>