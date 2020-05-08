РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В микрорайоне Климовск Подольска на Октябрьской площади высадили цветы на двух клумбах, но саженцы стали красть жители города, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на Октябрьской площади силами МБУ «Подольский комбинат благоустройства» высадили цветы на двух клумбах. Оставшиеся клумбы оформят в июне. Однако есть и удручающий факт - кражи саженцев из клумб жителями города», - говорится в сообщении.

Также родителей попросили разъяснить своим детям, что нельзя ходить по клумбам и газонам, так как могут испортиться растения и гранитная облицовка.