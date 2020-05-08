РИАМО - 8 мая. В столице с 12 мая отменят возможность подачи заявки на цифровой пропуск через СМС на номер 7377, сообщает РИА Новости.

«С 12 мая выключаем возможность подачи заявки на пропуск через СМС. Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал», — сказал начальник департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Оформить пропуска можно будет только на сайте и по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Из-за пандемии коронавируса на территории Москвы действует режим всеобщей самоизоляции. С 12 мая в общественных местах будет обязательным ношение медицинских масок и перчаток.

Для передвижения на любом виде транспорта по-прежнему необходим цифровой пропуск. Нарушителям пропускного режима грозит административная ответственность.

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

- Самые важные новости дня в карточках

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

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- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

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