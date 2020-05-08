РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мая. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина призвала жителей округа присоединиться к онлайн-акциям в День Победы, соответствующее видеообращение разместили на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Приглашаю всех красногорцев, всех, кому не все равно, у кого в семьях есть героические бабушки и дедушки, которые сражались на фронтах, трудились в тылу, работали на предприятиях в Красногорске и других городах - выходите на балконы с утра, размещайте там фотографии своих героев», - призвала Хаймурзина.

Она продемонстрировала портреты своих близких – участников ВОВ - Зулейхи Хаймурзиной и Абдулхака Муфтяхетдинова. Акция «Бессмертный полк» стартует в 12:00.

«В этот день, 9 Мая, состоятся несколько всероссийских акций. В 18:55 пройдет всероссийская Минута молчания. Приглашаю красногорцев к ней присоединиться - выйти на балконы, открытые террасы. Вспомним всех наших героев!» - сказала Хаймурзина.

Обычно ярким событием празднования Дня Победы становится вечерний салют.

«Салютов в этом году не будет, но каждый из нас сможет подарить частичку своего света – в 21:55 вынести на балкон фонарик или лампу, зажечь в память о своих героях экран мобильного телефона для того, чтобы свет, который будет исходить в этот день от каждого из нас, с каждого балкона по всей стране, был виден там, на небесах, нашим героям, которых сегодня с нами уже нет», - сказала Хаймурзина.

Кроме того, участники акции могут исполнить песню День Победы.

«Уверена, что когда закончатся все мероприятия, связанные с самоизоляцией, мы обязательно соберем наших ветеранов и отметим День Победы так, как мы привыкли», - подчеркнула глава муниципалитета.

Она поздравила всех жителей округа с Днем Победы.

«От души желаю крепкого здоровья и долгих, наполненных радостью и добром, лет жизни нашим ветеранам: участникам войны, труженикам тыла, всем, чья судьба так или иначе связана с Великой Отечественной войной», - заключила Хаймурзина.

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