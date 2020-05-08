РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. В пятницу волонтеры «РосМолСпорт МО» отработали более 10 заявок от соцзащиты подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт МО».

«Сегодня на помощь местному штабу волонтеров пришел актер театра и кино, член правления РОО «РосМолСпорт МО» Андрей Сухин. По его словам, для него очень важно и знаково помогать пожилым людям именно сейчас, накануне 75-й годовщины Победы в ВОВ. Актер вместе с волонтерами МГЕР Люберец отработал порядка 10 заявок, поступивших ранее от соцзащиты Люберец для жителей, находящихся в режиме самоизоляции», - говорится в сообщении.

9 мая у Сухина выйдет новый клип на песню «Русский характер».