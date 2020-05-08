РИАМО - 8 мая. Более 650 тысяч упаковок недоброкачественных лекарственных препаратов уничтожили в Московском регионе за первые месяцы 2020 года, сообщатся на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области.

Речь идет об антибиотиках, витаминах, обезболивающих и противоопухолевых препаратах.

«Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области постоянно осуществляется контроль за обращением лекарственных средств. В том числе, специалисты Территориального органа регулярно отбирают образцы различных лекарственных средств и направляют на экспертизу в аккредитованные лаборатории», - говорится в сообщении.

Если по результатам экспертизы качество, безопасность и эффективность препарата не подтверждена, ведомство выдает предписание изъять из обращения и уничтожить всю партию недоброкачественных лекарственных препаратов.