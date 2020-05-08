РИАМО - 8 мая. Тверской суд Москвы заключил под стражу до 6 июля администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого подозревают в вымогательстве денег в крупном размере у сотрудника полиции, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы суда.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Воронцова на срок до 6 июля 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Ранее следователи установили, что обвиняемый потребовал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые он все же опубликовал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере).