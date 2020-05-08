РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с заместителем главы Балашихи Михаилом Объедковым возложили цветы к обелиску «Скорбящая мать» в микрорайоне Саввино Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

«В первые дни войны Саввинская хлопкопрядильная фабрика проводила на фронт более 600 человек – отцов, мужей, сыновей. Женщины остались одни и работали на нужды фронта: выпускали пряжу, вату, веревки, марлю и нити для строп парашюта. Производство не остановилось даже после взрыва склада боеприпасов в 1942 году, когда был разрушен и сгорел практически весь поселок Саввино. Для обеспечения фронта фабрика работала в три смены, 24 часа в сутки», - сказал Ефимов.

Он добавил, что обелиск «Скорбящая мать» был открыт 8 мая 1985 года по инициативе жителей микрорайона. На памятнике высечены имена 206 работников фабрики, жителей поселка Саввино (ныне-микрорайон Балашихи), деревень Темниково и Соболиха, семьи которых так и не дождались своих кормильцев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

Обелиск «Скорбящая мать», изготовленный из гранита, был торжественно открыт к 40-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Расположен на пересечении улиц Саввинская и 1 мая.

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