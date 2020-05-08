РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне установили около 200 баннеров, а также четыре флаговые композиции и фигуры Победы, сообщается на сайте администрации округа.

Городской округ Подольск украсили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на городских улицах разместили символы Победы: плакаты, декоративные украшения, баннеры и флаговые конструкции.

«Рабочие разместили праздничные баннеры и консоли с символами праздника в округе на проспекте 50-летия Октября, улице Ленина, на Ихтиманской улице в микрорайоне Климовск, а также на Революционном проспекте, проспекте Ленина и улице Кирова в Подольске. 10 консолей установили на площади Славы, а также четыре флаговые композиции и фигуры Победы появились в сквере Поколений и Октябрьской площади в Подольске. Всего в округе установлено около 200 баннеров к 9 Мая», - говорятся в сообщении.

Также украсили многоквартирные дома во всех микрорайонах Подольска, на фасадах и балконах разместили порядка 8,2 тысячи российских флагов и 2,1 тысячи масштабных георгиевских лент.

На баннерных фотографиях живые участники военных событий: Николай Герасимов, Николай Полянский, Валерий Репин, Иван Фофанов, Алексей Кузнецов, Владимир Галахов, Степан Литвинов, Мария Рохлина, Татьяна Камбарова, Борис Гинкул, Николай Белокопытов, Евгений Поздняк, а также подольские курсанты, улыбающиеся с архивного фото 1941 года, личный состав бронепоезда «Подольский рабочий». Также председатель городского комитета обороны города во время войны Филипп Иванов, начальник Подольского пехотного училища Василий Смирнов, начальник Подольского артиллерийского училища Иван Стрельбицкий, командир городского партизанского отряда Алексей Щеглов, именами которых названы улицы в городском округе.



На пяти светодиодных мониторах Подольска транслируется информация, посвященная героям. Экраны размещены на улице Комсомольской, 5А и 46, улице Кирова, 63А, Октябрьском проспекте, проспекте Юных Ленинцев, здании Дворца молодежи и мебельного центра NOBBY.

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