РИАМО - 8 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с предстоящим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Веру Андреевну Книр из ЗАТО Молодежный, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

14 февраля Вере Андреевне исполнился 101 год. В годы войны она работала на строительстве оборонительных сооружений, затем в военном госпитале старшей медсестрой. Ветеран награждена медалью «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.

«Вера Андреевна была санитаркой, она и Советско-финляндскую, и всю Великую Отечественную войну прошла. Вспоминала, как тяжело было, как были переполнены госпитали. Сейчас в Московской области живет более 3 тысяч человек, которые прошли войну, участвовали в боевых действиях. Им всем за 90, но они до сих пор бодры, уделяют внимание молодежи. Это люди, с которых нужно брать пример», — отметил Воробьев.

К празднику каждому участнику и инвалиду ВОВ окажут материальную помощь — 25 тысяч рублей выплатят из регионального бюджета и 75 тысяч рублей из федерального.

В Молодежном губернатор возложил цветы и установил табличку к памятнику воинам-связистам, совершившим подвиг в годы войны. Монумент 1978 года был реконструирован за счет подмосковного бюджета.

Воробьев также проверил благоустройство ЗАТО. В прошлом году в здесь реконструировано КПП — единственный въезд в город. Это позволило ликвидировать очереди, собиравшиеся здесь утром и вечером. Также в Молодежном обновлена Центральная улица, отремонтировано 29 подъездов, выполнен капремонт шести домов.

Во втором квартале 2020 года должно завершиться строительство Дома культуры и ФОКа.

«Жители очень ждут дом культуры. В ЗАТО кое-где плохие дороги, я дал поручение главе привести их в порядок. Наша задача — чтобы такой маленький закрытый военный городок выглядел достойно», — подчеркнул Воробьев.

В следующем году в ЗАТО будет проведен капремонт поликлиники, также планируется дооснащение медучреждения кабинетами физиотерапии и УЗИ. Еще в планах — строительство нового здания школы, капремонт детского сада №39 и расселение аварийных домов №№1, 2, 3.

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