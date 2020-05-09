РИАМО - 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и пожелал всем мира, добра и благополучия, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Этот праздник имеет особое значение для каждой российской семьи. Герои военного поколения – это наши родные и близкие. Память об их подвиге объединяет наш народ, делает нас сильнее, помогает преодолевать трудности и добиваться поставленных целей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в этом году в силу непреодолимых обстоятельств невозможно провести торжественные шествия и встречи, но Великая Победа остается с нами, а мы – вместе вопреки всему.

«Мы с благодарностью вспоминаем своих героев и склоняем головы в знак восхищения беспримерным мужеством и самоотверженностью людей, отстоявших мир, свободу и право на жизнь для нас и наших детей», - добавил Воробьев.

Глава Подмосковья также обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.

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