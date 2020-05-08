РИАМО - 8 мая. Сотрудники отделов вневедомственной охраны приняли участие в патриотической акции Центрального округа «Поклонись», приуроченной к 75-летию со Дня Победы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Акция призвана не только отдать дань уважения погибшим воинам, но и объединить разные поколения защитников Родины. К акции присоединились десятки городов области, среди которых Химки, Серпухов, Подольск, Ступино, Балашиха, Воскресенск и многие другие.

«На маршрутах патрулирования росгвардейцы возложили цветы к более 200 памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, и приклонили колено перед памятью павших воинов», - говорится в сообщении.

Так, например, в Солнечногорске сотрудники Росгвардии возложили цветы к памятнику выпускникам курсов «Выстрел», погибшим в годы войны.

«Выстрел» - это центр подготовки и переподготовки командных кадров Красной Армии. Уже в первые дни войны его выпускники разъехались по фронтам. Они вливались в действующую армию, возглавляя роты, батальоны и полки. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях, более 250 выпускников курсов удостоены звания Героя Советского Союза, а восьми из них это звание присвоено дважды.

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