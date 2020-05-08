РИАМО - 8 мая. Сотрудники Гостехнадзора Минсельхозпрода Подмосковья проконтролировали работу саун региона, к административной ответственности привлекли 35 нарушителей режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сотрудники Гостехнадзора и полицейские ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений режима самоизоляции.
«Седьмого мая проверялось соблюдение требований по запрету на предоставление услуг саун, бань и душевых, а также соблюдение режима самоизоляции. В течение одного дня проверено более 300 физических лиц и свыше 40 организаций. Порядка 35 нарушителей привлечены к административной ответственности», — сообщил глава ведомства Андрей Разин.
Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции выявили в Коломенском городском округе, а также в Щелкове, Ступине, Клину и Подольске.
Во время праздничных дней масштабные рейды продолжатся. Это связано с ростом числа выявленных случаев коронавирусной инфекции на территории Московской области.
Текстовая трансляция
8 МАЯ
- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.
- Самые важные новости дня в карточках
- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.
- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.
- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии
- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.
- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.
- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.
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