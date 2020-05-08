РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Отделения МФЦ в Подольске приостановят очный прием заявителей с 12 по 31 мая, выдача документов будет проходить по записи через контакт-центр, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в офисах и филиалах МБУ городского округа Подольск »МФЦ« приостановлен очный прием заявителей с 12 по 31 мая. Выдача находящихся в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления государственных и муниципальных услуг, в случаях, угрожающих жизни и нормальным жизненным условиям заявителя, и требующих неотложного решения, проходит по предварительной записи в контакт-центре», - говорится в сообщении.

В контакт-центр можно позвонить по телефону 8(800)550-50-30 и набрав добавочный номер офиса по адресу: улица Кирова, дом №39 - 52263; улица Высотная, дом №6 - 52286; микрорайон Климовск, улица Заводская, дом №7 - 52228; микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом №3 – 52229.

В помещение МФЦ допускают только граждан, использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляют исключительно в электронном виде. В том числе посредством порталов https://www.gosuslugi.ru/, https://www.uslugi.mosreg.ru/, https://www.rosreestr.ru, https://www.nalog.ru.