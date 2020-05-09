РИАМО - 9 мая. В годы Великой Отечественной войны Московский НПЗ поставлял топливо для армии, а также построил бутафорский завод недалеко от настоящего, чтобы обмануть противника и сохранить предприятие, говорится в сообщении пресс-службы завода.

Победу над фашизмом ковали миллионы людей, и это не только защитники, которые сражались на линии фронта. Важную роль сыграли работники тыла, в годы войны трудились тысячи советских предприятий. Например, топливом армию снабжал МНПЗ. Он не останавливался ни на минуту, наращивал мощности, а в самые тяжелые дни войны помог отстоять Москву.

«Еще в начале 40-х предприятие было одним из самых технологичных во всей нефтеперерабатывающей отрасли СССР. До войны в столице быстро развивался автомобильный транспорт, на МНПЗ активно разрабатывали новые технологии. В 1941 году завод сразу стал стратегическим объектом и одним из немногих предприятий, которое не эвакуировали», - говорится в сообщении.

По словам москвоведа Владимира Муравьева, фронту требовались огромные объемы горючего, оно использовалось для заправки танков, машин и самолетов.

Заводу удавалось выполнять производственный план, а также наращивать объемы выпускаемой продукции. Сотрудники МНПЗ работали в несколько смен и к концу первого года войны на заводе уже выпускали на четыре вида продукции больше, чем в мирное время.

Фашисты совершали налеты на завод, так как он являлся стратегически важным объектом. Разбомбить завод и лишить советскую армию горючего было важной целью немецкой авиации. На предприятии решили: зенитки могут не спасти, первая бомба упала всего в 100 метрах от завода.

Тогда начали строить бутафорский завод. Фанерная копия расположилась в 3 километрах от МНПЗ. С воздуха деревянный корпус невозможно было отличить от настоящего: даже деревья около него высадили в нужных местах.

После бомбежки работники выходили из бункера и поджигали бочки с горючим, чтобы обмануть врага, и это удалось.

Когда к столице приблизились сухопутные силы фашистов, завод был заминирован, чтобы важный объект не достался врагу, и продолжал работу.

«Осенью 1941 года немцы стояли уже в ближнем Подмосковье. Правда, не с юго-востока, где Капотня, а с северо-запада. В итоге танки Красной армии заправляли прямо на заводе. И экипажи отсюда уходили в бой. Из-за дождей была жуткая распутица, проехать было крайне сложно, горючего тратилось очень много. Но у нас все-таки горючее было, а немцам его сильно не хватало», - отметил кандидат исторических наук Сергей Забродин.

Так тыл обеспечил превосходство в ресурсах. Без горючего невозможно было бы сделать марш-броски, которые переворачивали ход сражения. Сотни тысяч тонн топлива помогли солдатам и офицерам защищать столицу.

В 1943 году Наркомат нефти объявил московских нефтепереработчиков лучшими в СССР. Предприятию вручили переходящее Красное знамя Госкомитета обороны (ГКО) и денежную премию. Знамя вручали МНПЗ 14 раз, а затем оставили навсегда.