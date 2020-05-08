РИАМО – 8 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые правила поведения, появившиеся в России из-за распространения Covid-2019, будут действовать до появления вакцины или прекращения пандемии, сообщает kp.ru.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся, (…) мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас такие правила пока неизбежны.

В Москве и Московской области с 12 мая вводится обязательное ношение медицинских масок. Кроме того, в Московском регионе до 31 мая продлили режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая