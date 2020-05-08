РИАМО - 8 мая. Эксперты Роспотребнадзора рассказали при каких условиях коронавирус становится незаразным, так, на него может повлиять температура выше 30 градусов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Он практически полностью лишается возможности атаковать организм человека при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля», - отмечается в материале.

Это происходит, потому что лучи солнца разрушают вирус, также на него действует и низкий уровень влажности. Коронавирус нейтрализуется полностью при плюс 70 градусах.

С начала пандемии в России выявили 187 859 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 пациента.

Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, продлили в Москве и Подмосковье по 31 мая. Продолжает действовать режим обязательной самоизоляции жителей.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая